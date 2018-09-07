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07 Сентябрь, 2018


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Прорыв канализации перекрыл движение на площади Ленина

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в: Новости
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Коммунальная авария, случившаяся в четверг, помещает петербургским водителям

Фото: википедия

В четверг, 6 сентября на площади Ленина, неподалеку от Финляндского вокзала прорвало трубу. На месте событий до сих пор работает аварийная бригада «Водоканала Санкт-Петербург».

Специалисты стараются оперативно завершить ремонт, но на это время движение по площади Ленина будет ограничено. Речь идет об участке от улицы Комсомола до Арсенальной набережной. Там водителям будет трудно проехать до 16 сентября.

В пресс-службе организации еще раз отметили, что по указанному адресу произошел прорыв трубы диаметром 500 мм. Прокладке 1969 года нанесен существенный урон. Менять придется 48 погонных метров.

Работы специалистам осложняя и сама канализационная сеть, которая попала в зону размыва.

Следует добавить, что прорыв трубы оставил без воды два жилых дома и один детский сад. В эти здание водоснабжение пока осуществляется по временной схеме. «Водоканал» приносит петербуржцам извинения.

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