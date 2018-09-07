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07 Сентябрь, 2018


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Развязку КАД с Выборгским шоссе перегородила упавшая спецтехника

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в: Новости
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Последствия ДТП уже ликвидируют

Фото: википедия

В результате ДТП спецтехника упала с перевозящего ее трала на транспортной развязке КАД Санкт-Петербурга с Выборгским шоссе, на съезде с внутреннего кольца КАД в сторону Ленинградской области, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение по съезду было полностью перекрыто. С двух часов дня на месте работают дорожные службы, которые ликвидируют последствия ДТП. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения.

Отметим, что этот пятачок в последнее время испытывает трудности с трафиком. Сначала здесь вели работы по ремонту стыков на виадуке над КАДом, потом ремонтировали съезд в сторону Ленобласти. Кроме того, ВАД ведет работы по расширению кольцевой до 6 полос.

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