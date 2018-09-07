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07 Сентябрь, 2018


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Отель на месте бывшего дома Малоземовой на Лиговском достроят к маю 2019 года

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в: Новости
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Вице-губернатор Албин оказался на удивление доволен ходом работ

Компания «Кеско», возводящая на Лиговском проспекте 56 четырехзвездочный гостиничный комплекс Mercure сети международного гостиничного оператора Accor Hotels намерена сдать его к маю 2019 года. Это будет здание до 8 этажей общей площадью 16611 кв.м, рассчитанное на 191 номер.

Напомним, Смольный предоставил 4 га под строительство отеля акционерному обществу «Лиговский 54», аффилированному с «Кеско» еще в июне 2016 года на 36 месяцев.

На участке находился бывший доходный дом Малоземовой — дом Ушакова. В 2017 году его снесли. В компании говорили, что с 2007 по 2015 год проведены три независимых обследования состояния здания с участием КГИОП, КГА, независимых экспертов и градозащитников. В итоге перед инвестором поставили условие – разобрать аварийные конструкции и при возведении отеля воссоздать исторический облик здания.

С февраля 2018 г. выполнены работы по разработке котлована, установке кранового оборудования, проведено укрепление фундамента соседних зданий с применением метода инъектирования. В настоящее время на 95% выполнено устройство фундамента, завершена перекладка проезда (100%), вынос инженерных сетей (100%), завершаются работы по гидроизоляции, утеплению. В соответствии с планом реализации инвестиционного проекта окончание работ нулевого цикла планируется в сентябре 2018 г. С октября 2018 г. по май 2019 г. – проведение строительно-монтажных работ по возведению здания гостиничного комплекса, установке инженерного оборудования и пуско-наладке сетевых коммуникаций.

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