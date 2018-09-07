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07 Сентябрь, 2018


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Восточный скоростной радиус начнут строить «через полгода»

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в: Новости
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Ну или в ближайшее время

Восточный скоростной диаметр - ВСД
Громкие баталии развернулись по поводу трассировки будущей скоростной автодороги

Смольный намерен приступить к строительству второй городской платной скоростной трассы, ВСД, через полгода, об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе посещения механизированной эксплуатационной базы «Юг» Западного скоростного диаметра.

«Такие проекты мы будем развивать дальше. Сегодня идет работа над проектированием Восточного скоростного диаметра. Надеюсь, что в ближайшее время мы приступим к реализации этого проекта», — цитирует губернатора смольнинская пресс-служба. Любопытно, что издание «Фонтанка» по релизу дает иной временной период — трассу начнут строить, по словам губернатора, в течение полугода.

Отметим, что пока эти сроки кажутся утопией. Сейчас в районах только идут общественные слушания по трассировке магистрали. Кроме того, как неоднократно заявляли в КРТИ, с вариантам прохождения дороги под Невой Смольный определится не раньше середины 2019 года.

Напомним, соглашение о намерениях по строительству ВСД Смольный подписал еще на ПМЭФ-2017 с банком ВТБ и Евразийским банком развития. Стоимость трассы составит около 160 млрд рублей, достроить ее планировали к 2022-2023 году.

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