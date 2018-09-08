Туман привел к массовому ДТП на Хасанской улице

Водители Петербурга не заметили друг друга в густом тумане

В Красногвардейском районе Петербурге утром 8 сентября произошла массовая авария. По словам очевидцев, столкнулись сразу пять автомобилей.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти эту информацию подтвердили. По словам правоохранителей, в шесть утра массовое ДТП произошла на Хасанской улице. Там столкнулись два «Рено Логан» и «Понтиак».

Один из водителей получил травму. Ему была оказала медицинская помощь. По факту случившегося проводится проверка.

Невольные свидетели аварии утверждают, что виновником ДТП стал густой туман, в котором водители не успели друг друга разглядеть.

Напомним, что туман помещал сегодня утром и воздушному транспорту. Из аэропорта Пулково около 5 рейсов вылетели с опозданием.