жк днепропетровская 37 квартиры

08 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Туман привел к массовому ДТП на Хасанской улице

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Водители Петербурга не заметили друг друга в густом тумане

Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурге утром 8 сентября произошла массовая авария. По словам очевидцев, столкнулись сразу пять автомобилей.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти эту информацию подтвердили. По словам правоохранителей, в шесть утра массовое ДТП произошла на Хасанской улице. Там столкнулись два «Рено Логан» и «Понтиак».

Один из водителей получил травму. Ему была оказала медицинская помощь. По факту случившегося проводится проверка.

Невольные свидетели аварии утверждают, что виновником ДТП стал густой туман, в котором водители не успели друг друга разглядеть.

Напомним, что туман помещал сегодня утром и воздушному транспорту. Из аэропорта Пулково около 5 рейсов вылетели с опозданием.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X