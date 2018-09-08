СМИ узнали о повышении цен на хлеб в Петербурге

В Петербурге цены на хлеб могут подняться уже осенью 2018 года

Петербургские ритейлеры получили письмо от городских хлебопекарен, в которых говорится о планах поднять цены на всю продукцию, сообщает РБК Петербург.

По данным издания, компании «Дарница» и «Каравай» планирует поднять цены на 7-10% для поддержания качества продукции. Ритейлеры уверяют, что увеличение ценника намечено уже на октябрь 2018 года.

Источник РБК утверждает, что вскоре запрос на рост цен вышлет и компания Fazer.

В федеральных торговых сетях пока эту информацию не комментируют. В Fazer подчеркивают, что компания уже полтора года не повышает цены и сейчас не планирует.

Гендиректор «Дарницы» Виктория Устименко сказала, что компания два года не повышала цены и в пересчете на эти годы рост на 5% незначителен для рынка. В компании «Каравай» ситуацию комментировать не стали.

Объем петербургского рынка хлеба составляет около 440 тысяч тонн. Лидер рынка – Fazer с долей 35% от всей. На втором месте «Каравай» — 33%.