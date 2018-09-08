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08 Сентябрь, 2018


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Петербуржцы 11 часов не могли вылететь из Турции домой

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в: Новости
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Туристы ждали своего вылета из Турции в Петербурге одиннадцать часов

Фото: википедия

Чартерный рейс авиакомпании iFly задержал петербуржцев, которые хотели отправиться из Турции домой, на одиннадцать часов. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на путешественников.

Борт 8 сентября должен был вылететь из аэропорта Антальи в 7:35, но пассажиров так и не позвали в самолет. На онлайн-табло время вылета изменили на 18:30 по местному времени. Впрочем, пассажиры не уверены, что это последний перенос рейса.

В пресс-службе iFly отметили, что задержка произошла из-за прибытия самолета в саму Анталию с опозданием. Из Турции в Пулково борт должен прилететь в 22:30.

Проблемы с вылетом самолетом этим утром возникли и в Пулково. Там из-за густого тумана задержались сразу несколько рейсов.

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