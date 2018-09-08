Опубликован рейтинг самых популярных стран у туристов

Эксперты составили перечень самым популярных стран у путешественников

Франция стала самой популярной страной в нынешнем туристическом сезоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на данным всемирной туристической организации.

Из доклада специалистов следует, что рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления. За 2017 год эксперты насчитали на 6,8% прибытий больше, чем годом ранее.

Лидером спроса среди путешественников стала Франция, ее посетили 86,7 миллиона человек. На втором месте находится Испания – 81,8 миллионов туристов, на третьем США – 75,9 миллиона путешественников. В ТОП-5 также оказались Китай и Италия.

Составлен рейтинг и самых быстрорастущих туристических направлений. Его возглавляет Египет. За ним следует Того, Сан-Марино, Вьетнам и Грузия.