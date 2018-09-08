«Горэлектротранс» рассказал про изменения маршрутов трамваев

В течение двух дней трамваи №61 и №100 будут ходить по-другому

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» предупредили петербуржцев, что с 8 по 10 сентября в городе меняются маршруты движения трамвае №61 и №100.

В организации отметили, что маршруты пришлось изменить из-за работ на тепловых сетях в районе дома №72 по проспекту Просвещения.

В ближайшие дни трамвай №61 будет ходить от конечной станции «Проспект Культуры» по одноименному проспекту и по действующей трассе до конечной станции метро «Выборгская».

Трамвай №100 отправится от конечной станции «Суздальский проспект» по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения и будет продолжать свой путь по действующей трассе до конечной станции «Ручьи».