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08 Сентябрь, 2018


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В Минтрансе пообещали сделать «Скандинавию» «умной дорогой»

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в: Новости
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Трасса «Скандинавия» будет информировать водителей с помощью мобильного приложения

Фото: википедия

Трасса А-181 «Скандинавия», которая идет от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией станет «умной дорогой». Об этом рассказал заместитель министра транспорта России Сергей Аристов.

По его словам, благодаря партнерству России и Финляндии в сфере информационного обмена при помощи мобильных гаджетов и специального приложения шофер будет двигаться по дороге и видеть всю информацию об остановке кругом, пишут «Невские новости».

К примеру, на экране мобильного телефона будут отображаться пробки, пересадочные узлы и погодные условия. В режиме онлайн на безналичную основу будут переводить часть денежных расчетов для туристов и транспортных организаций.

Аристов уверен, что после окончания всех работ «Скандинавия» будет одним из главных драйверов по увеличению грузового товарооборота между Северной Европой и Россией.

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