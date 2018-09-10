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10 Сентябрь, 2018


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В Петербурге установщика системы видеофиксации ПДД начнут выбирать с октября

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в: Новости
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Конкурс на создание системы фото и видеофиксации ПДД объявят через месяц

Фото: pixabay.com

В октябре 2018 года в Петербурге будет объявлен конкурс на создание системы фотовидеофиксации ПДД. Этим займется комитет по инвестициям Смольного, пишет «Коммерсант».

В рамках этой системы в Северной столице к 2020 году установят более тысячи камер. В конкурсе будут принимать участие три компании: ООО «Строй-Инжиниринг», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ПАО «Ростелеком».

Победитель конкурса должен будет установить камеры в тех районах Петербурга, где аварии происходят чаще всего. Речь идет о Приморском, Московском и Невском районах города.

Проект будет реализовываться в течение 11 лет. На него уйдет более 3 миллиардов рублей.

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