Земли под долгостроем ЖК «Азбука» в Ленобласти уйдут с молотка

В Щеглово продадут 45,6 га земли с серьезным дисконтом

Компания «Константа» Константина Крюкова намерена продать на электронной площадке B2B-Center 45,6 га земли в Щеглово под долгостроем ЖК «Азбука». Торги состоятся 22 октября. Начальная цена наделов составляет 482,7 млн рублей.

Как сообщает NSP, на 29 участках возможно возведение жилых домов, паркингов, школы, детских садов, инженерных объектов, дорог и пр.

На печально знаменитую площадку девелоперов вышел еще в 2014 году. Несколько домов суммарно на 308 квартир обещали сдать еще в 2016 году. Однако дальше начальной стадии застройщик так и не продвинулся. Одно время компания пыталась найти соинвестора, но такие планы также воплотить в жизнь не удалось.

В 2016 году наделы выставлялись на торгах РАДа со стартовой ценой в 765,54 млн рублей. Но тогда желающих приобрести землю не нашлось.