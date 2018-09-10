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10 Сентябрь, 2018


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Дороги в Буграх заблокировали из-за нарушения правил безопасности

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в: Новости
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Власти Ленобласти закрыли два съезда к поселку Бугры по соображениям безопасности

Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области признали два съезда от гипермаркета «Лента» на безымянную дорогу вдоль КАД к поселку Бугры небезопасными. Участки перекрыты, пишет «Коммерсант».

На подъезде и выезде с паркинга торгового центра теперь появились заградительные боны, которые не пропускаю автомобилистов.

Поводом для проверки стали жалобы жителей поселка Мурино, которые утверждают, что движение при выезда на КАД в районе «Ленты» небезопасно. Соответствующая жалоба была направлена в областную прокуратуру и на имя губернатора 47-го региона.

В пятницу, 7 сентября, дорожные участки были закрыты из-за нарушения норм безопасности, к примеру, отсутствия полос разгона.

Сейчас от представителей гипермаркета требуется выполнение своих обязательство по расширению указанного перекрестка. Пока покупатели попасть на съезды в сторону Бугров не смогут.

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