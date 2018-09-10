Дороги в Буграх заблокировали из-за нарушения правил безопасности

Власти Ленобласти закрыли два съезда к поселку Бугры по соображениям безопасности

Власти Ленинградской области признали два съезда от гипермаркета «Лента» на безымянную дорогу вдоль КАД к поселку Бугры небезопасными. Участки перекрыты, пишет «Коммерсант».

На подъезде и выезде с паркинга торгового центра теперь появились заградительные боны, которые не пропускаю автомобилистов.

Поводом для проверки стали жалобы жителей поселка Мурино, которые утверждают, что движение при выезда на КАД в районе «Ленты» небезопасно. Соответствующая жалоба была направлена в областную прокуратуру и на имя губернатора 47-го региона.

В пятницу, 7 сентября, дорожные участки были закрыты из-за нарушения норм безопасности, к примеру, отсутствия полос разгона.

Сейчас от представителей гипермаркета требуется выполнение своих обязательство по расширению указанного перекрестка. Пока покупатели попасть на съезды в сторону Бугров не смогут.