В Петербурге 20 компаний сами установили тарифы на тепло

ФАС разоблачил петербургские компании в самостоятельной установке тарифов на тепло

В Санкт-Петербурге 20 организаций взимали с местных жителей плату за теплоснабжение по тарифам, которые нарушают существующий закон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Федеральной антимонопольной службы.

«Сложилась такая ситуация, что компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению. В ряде случаев эти цены были завышенными», — цитирует агентство источник в ФАС.

Надзорное ведомства уже направило письмо с требованием устранить все нарушения в комитет по тарифам Северной столицы.

Уточняется, что с 1 сентября 2018 года для указанных организаций были установлены новые тарифы на отопление, соответствующие закону.