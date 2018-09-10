жк днепропетровская 37 квартиры

10 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В Петербурге 20 компаний сами установили тарифы на тепло

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

ФАС разоблачил петербургские компании в самостоятельной установке тарифов на тепло

Фото: flickr.сom

В Санкт-Петербурге 20 организаций взимали с местных жителей плату за теплоснабжение по тарифам, которые нарушают существующий закон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Федеральной антимонопольной службы.

«Сложилась такая ситуация, что компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению. В ряде случаев эти цены были завышенными», — цитирует агентство источник в ФАС.

Надзорное ведомства уже направило письмо с требованием устранить все нарушения в комитет по тарифам Северной столицы.

Уточняется, что с 1 сентября 2018 года для указанных организаций были установлены новые тарифы на отопление, соответствующие закону.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X