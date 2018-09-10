В Ленобласти может появиться новая кольцевая автодорога

В 47 регионе сделали еще один шаг к созданию аналога КАД

Трасса А-120 «Магистральная» («Северное полукольцо»), соединяющую дороги А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и Р-21 «Кола», передана властями 47 региона в федеральную собственность. Это поможет старту предпроектных проработок по возможному соединению Северного и Южного полуколец (проходит от Кировска до Большой Ижоры) с последующим объединением в одну дорогу.

«Это позволит создать вокруг Петербурга еще одну кольцевую трассу, аналогичную существующему КАДу», — пояснили в пресс-службе правительства 47 региона.

Протяженность переданного отрезка составляет 122 километра. Ежедневная интенсивность движения превышает 30 тысяч автомобилей в сутки. Большая часть транзитного транспорта — большегрузы, объезжающие Петербург. Являясь «перемычкой» А-120 разгружает транспортные потоки, идущие во Всеволожский и Выборгский районы Ленинградской области.

Напомним, «Северное полукольцо» и «Южное полукольцо» (народное название – «бетонка») — военные дороги, построенные в 70-х годах прошлого века вокруг Ленинграда и изначально закрытые для проезда гражданского транспорта.