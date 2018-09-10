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10 Сентябрь, 2018


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В Минстрое произошли новые кадровые назначения

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в: Новости
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Стало известно, кто будет курировать вопросы ЖКХ в Минстрое

Глава Минстроя Владимир Якушев подписал приказ о назначении Михаила Гилева директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства. До нового назначения чиновник был руководителем департамента ЖКХ в Правительстве Тюменской области.

«Елена Солнцева, которая ранее занимала должность директора департамента, назначена помощником Министра, и будет курировать все вопросы ЖКХ, а также отвечать за разработку отдельных законопроектов», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

Департамент осуществляет координацию работы по подготовке субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему периоду и прохождению отопительного сезона; координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственный жилищный надзор и др.

«Елена Солнцева с октября 2017 года занимала должность  директора Департамента ЖКХ Минстроя России, ранее-  заместителя директора Департамента. До перехода в Минстрой России, она работала на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», — отметили там.

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