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10 Сентябрь, 2018


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В ЖК NEWПИТЕР выставили на продажу торгово-офисный комплекс

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в: Новости
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В ЖК NEWПИТЕР благоустроят территорию около будущего торгово-офисного комплекса

Компания «Строительный трест» выставила на продажу инвестиционный проект торгово-офисного центра в составе ЖК  NEWПИТЕР в поселке Новоселье. Объект находится на пересечении Красносельского шоссе и Питерского проспекта. Начальная будущего четырехэтажного здания составляет 380 млн рублей, рассказали в пресс-службе застройщика.

Строительство центра должно стартовать в 2019 году на участке площадью 3 тысячи 174 кв. м. Общая площадь здания составит 4 тысячи  011 кв. м.

Первые два этажа в здании отданы под размещение торговых объектов, третий и четвертый – под офисы. В проекте предусмотрены две входные группы – с северной и южной стороны – для торговой и офисной зоны.

На финальной стадии реализации будет выполнено благоустройство прилегающей территории, которое будет включать в себя зоны отдыха, объединенные в прогулочный бульвар, закрытый зелеными насаждениями со стороны Красносельского шоссе.

«Сегодня ставки аренды коммерческих помещений в проекте NEWПИТЕР начинаются от 850 рублей за квадратный метр. Однако у этой территории невероятный инвестиционный потенциал на фоне заселения жилого комплекса и планов по строительству нового ТРК МЕГА IKEA. По нашим прогнозам стоимость аренды через год-два здесь может увеличиться на 25-30%», — прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

 

 

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