Водителей на КАД у Волхонского шоссе ждут новые ограничения

Дорожники Петербурга продолжают устранять колейность на КАД

В Санкт-Петербурге с 11 по 16 сентября перекроют одну полосу и два съезда на участке внешнего кольца КАД между развязками с Волхонским шоссе и Красносельским шоссе, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В течение шести дней движение будет ограничено на участке с 57-го по 59-й километр. Полностью заблокируют только первую полосу, на трех других вводится ограничение движения до 50 километров в час.

Закроют и въезд на внешнее кольцо из деревни Пески и съезд с внешнего кольца на Вохонское шоссе.

На участке будут устранять колейность. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут.