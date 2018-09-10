Метрострой: все системы «Беговой» и «Новокрестовской»функционируют в полном объеме

ОАО «Метрострой» продолжает выполнять гарантийные обязательства по мере необходимости

В ОАО «Метрострой» напомнили, что все системы метрополитена, необходимые для осуществления безопасной и стабильной перевозки пассажиров на «Беговой» и «Новокрестовской», функционируют в полном объеме и полностью соответствуют техническим нормам.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, у ГУП «Петербургский метрополитен» есть все основания для эксплуатации данных станций. Система ОАО «Метрострой» продолжает выполнять гарантийные обязательства по мере возникновения гарантийных случаев, а также выполняет другие требования эксплуатирующей организации, в том числе по установке системы геомониторинга.