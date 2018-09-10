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11 Сентябрь, 2018


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Метрострой: все системы «Беговой» и «Новокрестовской»функционируют в полном объеме

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в: Новости
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ОАО «Метрострой» продолжает выполнять гарантийные обязательства по мере необходимости

В ОАО «Метрострой» напомнили, что все системы метрополитена, необходимые для осуществления безопасной и стабильной перевозки пассажиров на «Беговой» и «Новокрестовской», функционируют в полном объеме и полностью соответствуют техническим нормам.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, у ГУП «Петербургский метрополитен» есть все основания для эксплуатации данных станций. Система ОАО «Метрострой» продолжает выполнять гарантийные обязательства по мере возникновения гарантийных случаев, а также выполняет другие требования эксплуатирующей организации, в том числе по установке системы геомониторинга.

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