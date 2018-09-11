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11 Сентябрь, 2018


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Завод по производству хлебопекарных смесей появился в Петербурге

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в: Новости
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На новый петербургский завод ушло 600 миллионов рублей

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге открылся завод по производству хлебопекарных смесей. Об этом сообщают «Невские новости».

По данным издания, предприятие будет выпускать сухие продукты брожения, а также диетические продукты и кондитерские смеси. За производство отвечает компания «Русхлеб», которая арендовала участок на площадке «Новоорловская».

Мощность нового завода составляет 20 тысяч тонн смесей и 2 тысячи тонн закваски. Производитель уверяет, что добавки позволят хранить хлеб в три раза дольше и изготавливать его быстрее. Все смеси полностью натуральные.

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