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11 Сентябрь, 2018


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Реставрацией памятника Николаю I займется «Наследие»

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в: Новости
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В Петербурге выбрали реставратора памятника Николаю I

Фото: википедия

Мастерская «Наследие» выиграла конкурс на восстановление памятника императору Николаю I, который располагается в самом центре Санкт-Петербурга.

Вторые работы, как уточняет телеканал «Piter.TV», будут проводиться специалистами относительно фонарей, прилегающих к участку.

Добавим, что реставрация памятника должна завершиться к 10 декабря 2018 года. Мастерская смогла предложить наименьшую цену за проект: 23,95 млн и 26,97 млн. Изначальная цена устанавливалась 24,38 млн рублей.

Соперник за тендер у «Наследие» был всего один – «Лапин Энтерпрайз».

Ранее мастерская занималась реставрацией памятника Суворову, каскада «Шахматная гора» в Петергофе, Мраморного моста в Екатерининском парке и других исторических объектов.

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