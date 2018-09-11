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11 Сентябрь, 2018


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В Петербурге на торги выставляют пять парковок

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в: Новости
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Пять паркингов ждут нового хозяина в Красносельском районе города

Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга будут сдавать в аренду пять парковок, расположенных во дворах жилых комплексов, сообщает Фонд имущества Северной столицы.

На торги выставлены паркинги, которые являются нежилыми помещениями и встроены в цокольные этажи многоэтажных домов.

Две из них располагаются на Ленинском проспекте и рассчитаны на 215 мест. Другая на улице Доблести – 87 мест, третья на Маршала Казакова – 439 мест. И еще одна на проспекте Героев – 272 места.

Аукциона проведут в конце текущего года. Объекты арендуют на 10 лет.

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