В Петербурге на торги выставляют пять парковок

Пять паркингов ждут нового хозяина в Красносельском районе города

В Красносельском районе Санкт-Петербурга будут сдавать в аренду пять парковок, расположенных во дворах жилых комплексов, сообщает Фонд имущества Северной столицы.

На торги выставлены паркинги, которые являются нежилыми помещениями и встроены в цокольные этажи многоэтажных домов.

Две из них располагаются на Ленинском проспекте и рассчитаны на 215 мест. Другая на улице Доблести – 87 мест, третья на Маршала Казакова – 439 мест. И еще одна на проспекте Героев – 272 места.

Аукциона проведут в конце текущего года. Объекты арендуют на 10 лет.