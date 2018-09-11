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11 Сентябрь, 2018


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Власти Петербурга хотят еще один проект улично-дорожной сети на намыве

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в: Новости
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Новый проект улично-дорожной сети на Василеостровском намыве заказал Смольный

Фото: sdelanounas.ru

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы объявил новый конкурс. Как пишет «Фонтанка», КРТИ ищет подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проекта улично-дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова.

За этот проект власти Петербурга готовы заплатить почти 80 миллионов рублей. Подрядчик должен будет спроектировать 13 магистралей, к которым можно будет подключить существующие сети городских дорог. Пока у этих магистралей есть только номера.

Проект необходимо закончить в ноябре 2019 года.

Напомним, что на намывных территория Васильевского острова в сфере строительства и инфраструктуры есть проблемы. Ранее Смольный уже отчитывал строителей, а чуть позже местные жители пожаловались на «дождь» из клопов.

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