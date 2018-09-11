жк днепропетровская 37 квартиры

11 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В посуточной аренде жилья Санкт-Петербург обогнал Москву

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Эксперты поставили Петербурге перед Москвой в посуточной аренде жилья летом-2018

Фото: википедия

Специалисты подвели итоги рынка посуточной аренды в 20 самых популярных российских городах среди квартиросъемщиков. Как пишут «Невские новости», цены во всех городах из-за ЧМ-2018 подскочили на 33%.

Именно прошедший мундиаль помог Петербургу вытеснить Москву с первого места по спросу жилья на сутки, средняя стоимость которого выросла до 2400 рублей за стуки.

На втором месте этого перечня идет Москва. Тройку замыкает Сочи. В самом «подвале» списка из 20 городов оказался Воронеж.

Следует добавить, что самые высокие цены на жилье оказались в Нижнем Новгороде. Там аренда жилплощади мигом поднялась с 1603 рублей до 3728 рублей.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X