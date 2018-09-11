В посуточной аренде жилья Санкт-Петербург обогнал Москву

Эксперты поставили Петербурге перед Москвой в посуточной аренде жилья летом-2018

Специалисты подвели итоги рынка посуточной аренды в 20 самых популярных российских городах среди квартиросъемщиков. Как пишут «Невские новости», цены во всех городах из-за ЧМ-2018 подскочили на 33%.

Именно прошедший мундиаль помог Петербургу вытеснить Москву с первого места по спросу жилья на сутки, средняя стоимость которого выросла до 2400 рублей за стуки.

На втором месте этого перечня идет Москва. Тройку замыкает Сочи. В самом «подвале» списка из 20 городов оказался Воронеж.

Следует добавить, что самые высокие цены на жилье оказались в Нижнем Новгороде. Там аренда жилплощади мигом поднялась с 1603 рублей до 3728 рублей.