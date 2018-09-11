В Минстрое объяснили, что поменяется в новой методике расчета стоимости «квадрата»

Формулу расчета цены «квадрата» обещают сделать более справедливой

Глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев раскрыл секрет того, как будет формироваться новая методика расчета стоимости «квадрата» в регионах. Напомним, она начнет действовать с 1 января 2019 года.

Как сообщает «Российская газета», чиновник был вынужден признать, что сейчас государственные подсчеты не соответствуют реалиям, и на выделяемые деньги ничего нельзя приобрести на рынке. Добавим также: средняя цена «квадрата» используется для предоставления субсидий и выплат по жилищным программам.

Владимир Якушев пообещал, что расчеты приблизят к рынку, а сама формула станет более справедливой для населения. В итоге стоимость «квадрата» во всех регионах должна вырасти.