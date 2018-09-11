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11 Сентябрь, 2018


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Петербург ждут новые ограничения движения с 12 сентября

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в: Новости
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Автомобилистов Петербурга предупреждают о новых закрытых дорогах

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге с 12 сентября вводятся новые ограничения движения, рассказали пресс-службе администрации города на Неве.

Речь идет о ремонте Газовой улице в Петроградском районе. Тут движение будут ограничивать дважды и один раз перекрывать полностью.

С 12 сентября по 21 сентября и с 24 сентября по 6 октября движение по Газовой будет ограничено, а с 12 по 23 сентября полностью заблокируют участок от Пудожской улицы до конца улицы, без перекрестка с Левашовским проспектом.

Ограничения с 13 сентября по 4 октября ждут Старопутиловский вал, там движение закроют от проспекта Елизаровых до улицы Ольги Берггольц.

С 13 по 25 сентября закроют движение по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.

С 13 сентября по 12 октября ограничат движение по Бестужевской улице от Лабораторного проспекта до Богословской улицы.

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