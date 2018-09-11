Из Петербурга в Кингиссеп можно будет уехать в 2 раза дешевле

На автобусных маршрутах в Кингисепп заработает «Подорожник»

Стоимость проезда на автобусах маршрута №841 от Петербурга в Кингиссеп снижена в 2 раза: с 300 рублей до 150 рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту 47 региона.

Как напоминают там, автобусы движутся с интервалом в 30 минут с 5.00 утра до 20.00 вечера. Всего на линии с конца мая работают 17 новых автобусов ярко-красного цвета.

Заказчиком маршрута является региональное управление по транспорту, обслуживает его кингисеппский автобусный парк. Автобусы марки «ПАЗ-Вектор» оснащены системами активной и пассивной безопасности. В каждой машине установлены, в том числе, тревожные кнопки и навигационные устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволяет отслеживать перемещение автобусов в режиме реального времени.

«К концу года на маршруте будет запущена система электронной оплаты проезда «Подорожник», которая сейчас успешно проходит испытания на маршрутах общественного транспорта в Кудрово», — отмечают в пресс-службе.