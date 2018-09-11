Во Фрунзенском районе Петербурга появится новый парк

В будущем парке Героев-Пожарных уже прокладывают дорожки

На территории нового петербургского парка во Фрунзенском районе города закончились работы по перекладке теплосетей. Теперь строитель приступили к устройству дорожек и будущих спортивных площадок, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

С участке вывезли почти 70 тонн мусора, теперь начались работы по благоустройству, которые уже проверил глава профильного комитета Владимир Рублевский. Чиновник призвал строителей не сбавлять темпы и оставаться в существующем графике.

Будущий парк Героев-Пожарных в настоящее время уже почти обзавелся наружным освещением. Сейчас там идет прокладка ливневой канализации, укрепление берега прудов и подготовка почвы для газонов.

Завершить строительство объекта полностью планируют осенью 2019 года.