Смольный дал добро на реконструкцию Левашовского хлебозавода

Группа RBI вложит 1 млрд рублей в восстановление Левашовского хлебозавода

КГИОП предоставил Группе RBI разрешение на работы по реконструкции Левашовского хлебозавода на Барочной улице. На восстановление объекта культурного наследия девелопер намерен потратить более 1 млрд. рублей, часть из которых пойдет на создание в помещениях хлебозавода общественного-культурного центра. Здесь создадут выставочные помещения, лекционные залы, площадки для мастер-классов. Со стороны Большой Зелениной улицы будет разбит новый общедоступный сквер с уличными световыми инсталляциями.

«Разработкой проекта, совместно с Группой RBI, занимается просветительская организация «Дом Культуры Льва Лурье». Уже известно, что важной частью будущего культурного центра станет экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда», -отметили в пресс-службе застройщика.

Более подробно о проекте Группы RBI можно узнать из нашего материала.