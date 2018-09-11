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11 Сентябрь, 2018


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Смольный дал добро на реконструкцию Левашовского хлебозавода

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в: Новости
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Группа RBI вложит 1 млрд рублей в восстановление Левашовского хлебозавода

источник: Группа RBI

КГИОП предоставил Группе RBI разрешение на работы по реконструкции Левашовского хлебозавода на Барочной улице. На восстановление объекта культурного наследия девелопер намерен потратить более 1 млрд. рублей, часть из которых пойдет на создание в помещениях хлебозавода общественного-культурного центра. Здесь создадут выставочные помещения, лекционные залы, площадки для мастер-классов. Со стороны Большой Зелениной улицы будет разбит новый общедоступный сквер с уличными световыми инсталляциями.

«Разработкой проекта, совместно с Группой RBI, занимается просветительская организация «Дом Культуры Льва Лурье». Уже известно, что важной частью будущего культурного центра станет экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда», -отметили в пресс-службе застройщика.

Более подробно о проекте Группы RBI можно узнать из нашего материала.

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