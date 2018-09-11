Суд окончательно отказал компании «Воин-В» в продлении программы реновации в Ульянке

«Воину-В» не удалось доказать фемиде, что застройщик выполняет общественно-значимую и выгодную для города функцию

Арбитражный суд Северо-Западного округа сегодня, 11 сентября, отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Воин-В» на решение первой инстанции и апелляционное определение второй, сообщил в соцсетях активист Павел Шапчиц.

В частности, компания хотела добиться от Комитета имущественных отношений продления нужного инвестдоговора о реновации застроенных территорий в Ульянке. Напомним, инвестдоговор у инвестора истек еще в конце февраля 2018 года, но у компании были на руках несколько действующих разрешений на строительство – ЖК «Бенуа-2» и ЖК «Шереметьевский дворец».

По словам активиста, до вынесения постановления инвестор и КИО заявили ходатайство о принятии судом мирового соглашения, которое было заключено только вчера, 10 сентября.

«После недолгого совещания суд отказал в утверждении мирового соглашения и вернулся к рассмотрению кассационной жалобы. Обескураженная представитель ООО «Воин-В» пыталась было описывать баснословные выгоды, которые извлечет город из уплотнительной застройки, но выходило не очень. Суд позволил себе небольшую ремарку: «Если условия так хороши и все выигрывают, то почему вопрос не был решен в досудебном порядке?», удалился в совещательную комнату и отказал в удовлетворении кассационной жалобы», — написал господин Шапчиц.

Напомним, аукцион на право развития двух кварталов в Ульянке «Воин-В» бывшего подводника Олега Глущенко выиграл в 2008 году. «Воин В» должен был передать в собственность Петербурга 31,6 тысяч «квадратов» в квартал 2А и 2Г Ульянки и расселить собственников жилья площадью около 40 тысяч квадратов. Однако девелопер возвел только 2% жилой недвижимости от запланированного. Более того, за десять лет застройщик так не сумел снести ни одной хрущевки.

В мае 13-й Арбитражный суд подтвердил решение первой инстанции о невозможности продления программы для «Воина- В» до ноября 2024 года. При этом ранее городские СМИ цитировали слова главы компании Олега Глущенко: «Если будет принято решение отказать нам в иске и договор реновации не будет продлен, то мы достроим только те дома, которые уже начали, это два комплекса — «Шереметьевский» и «Бенуа-2», и передадим третью часть квартир в них под расселение хрущевок. На этом программа будет остановлена

При этом компании все эти годы проходилось продираться сквозь препоны – градозащитников, местных жителей и нечистых на руку депутатов.

Более подробно о том, что происходило с программой реновации в Петербурге, можно узнать из нашего текста.