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12 Сентябрь, 2018


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В Петербурге расходы на ТЭК вырастут на 27%

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в: Новости
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Власти Северной столицы вложат в инженерно-энергетическую инфраструктуру 22,6 миллиарда рублей

Фото: www.gov.spb.ru

В Петербурге на 2019 год запланировано существенное денежное вливание в инженерно-энергетическую инфраструктуру. Бюджет по сравнению с прошлым годом вырос на 27%, сообщает телеканал «Piter.TV».

Теперь власти вложат в развитие отрасли еще 22,6 миллиарда рублей. Подобная инициатива уже утверждена вице-губернатором города Игорем Албиным.

Большая часть выделенных средств в 2019 году (17,5 миллиардов) пойдет на реализацию Адресной инвестиционной программы. 13,8 миллиардов выделят на теплоэнергетику. Из этих средств 10 миллиардов рублей уйдет на замену тепловых конструкций.

Бюджет увеличится и у компании «Ленсвет», которая займется установкой систем наружного обеспечения сразу в нескольких районах города на Неве.

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