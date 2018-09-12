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12 Сентябрь, 2018


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Аварийные бригады готовы к борьбе со штормом, идущим на Петербург

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в: Новости
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Власти Северной столицы подготовились устранять последствия шторма

Фото: flickr.com

В среду, 12 сентября, в Петербурге придут обильные осадки и сильные порывы ветра, которые будут достигать до 20 метров в секунду. Об этом накануне рассказали представители МЧС РФ по городу.

Комитет по благоустройству Петербурга уже подготовился к борьбе с непогодой. В каждом из районов активизировались оперативные бригады. За территориями садов, скверов и парков усилили контроль, чтобы быстрее устранять из этих зон упавшие деревья.

На дорогах будут следить за уличными пролетами и свободными путями для транспорта. Ликвидация любых преград должна пройти как можно более оперативно.

Мусор, забивающийся в канализационные люди, должны быстро убирать.

Комитет также подготовил горячую линию по последствиями шторма: 314-60-13.

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