Аварийные бригады готовы к борьбе со штормом, идущим на Петербург

Власти Северной столицы подготовились устранять последствия шторма

В среду, 12 сентября, в Петербурге придут обильные осадки и сильные порывы ветра, которые будут достигать до 20 метров в секунду. Об этом накануне рассказали представители МЧС РФ по городу.

Комитет по благоустройству Петербурга уже подготовился к борьбе с непогодой. В каждом из районов активизировались оперативные бригады. За территориями садов, скверов и парков усилили контроль, чтобы быстрее устранять из этих зон упавшие деревья.

На дорогах будут следить за уличными пролетами и свободными путями для транспорта. Ликвидация любых преград должна пройти как можно более оперативно.

Мусор, забивающийся в канализационные люди, должны быстро убирать.

Комитет также подготовил горячую линию по последствиями шторма: 314-60-13.