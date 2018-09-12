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12 Сентябрь, 2018


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Водителей ждут ограничения на Газовой и Сазоновской улицах

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в: Новости
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В Петербурге вводятся новые ограничения движения для транспорта

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге с 12 сентября вступают в силу новые ограничения движения для транспорта. Об этом рассказали в КРТИ.

Так с 12 сентября до 6 октября автомобилистам перекроют путь по Газовой улице. Там будет идти дорожный ремонт.

С 13 сентября до 4 октября ограничат движение транспорта по Старопутиловскому валу от проспекта Елизарова до улицы Ольги Берггольц.

С 13 сентября по 25 сентября на перекрестке Сазоновской улицы и улицы Одоевского полностью заблокируют проезд. Проблемы у автомобилистов возникнул на улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы.

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