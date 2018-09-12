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12 Сентябрь, 2018


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Сильный ветер бросает деревья на автомобили петербуржцев

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в: Новости
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В Петербурге деревья приступили к «атаке» машин

Фото: vk.com/spb_today

Утром 12 сентября в Санкт-Петербурге, как и предупреждали ранее синоптики и представители МЧС, разгулялся сильный ветер, который начал валить деревья. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, первый случай произошел на проспекте Стачек. Там массивное дерево «прилегло» на автомобиль марки «Пежо». Машина была припаркована, обошлось без пострадавших.

Второй инцидент произошел у дома №2 по Среднеохтинскому проспекте. Там крупный ствол перегородил проезд машинам и повредил Kia Mohave. В этом случае также обошлось без пострадавших.

Следует добавить, что прогноз с сильным ветром и дождем будет актуален и в четверг, 13 сентября.

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