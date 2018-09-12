Смольный поставил крест на Театре песни Пугачевой на Смоленке

Парку на Васильевском острове быть, решили власти Северной столицы

Смольнинская комиссия по внесению поправок в Генплан одобрила перевод участка, предназначавшегося для строительства Театра песни Аллы Пугачевой, в рекреационную зону. В частности, власти Северной столицы утвердили перевод пятна из зоны Д (зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и с включением объектов инженерной инфраструктуры) в зону Р0 (зона спортивных сооружений и пляжей с включением элементов инженерной инфраструктуры) и за 3-м Смоленским мостом – Р2 (зона природных ландшафтов).

«Вы мне не поверите, но «Парк на Смоленке» таки будет. Вместо «театра Пугачёвой»», — написал в соцсетях директор Центра «Эком» Александр Карпов (орфография и пунктуация автора соблюдена – прим. редакции).

Напомним, идея о строительстве собственного дворца песни появилась у примадонны еще в 2008 году, тогда Аллу Борисовну поддержала губернатор Валентина Матвиенко.

Стройка должна была начаться на следующий год, завершить возведение театра должны были к 2011-2012 году. Театр, представляющий собой два здания, соединенных переходами имел общую площадью около 130 тыс. кв. м. Проект предполагал создание трансформируемого концертного зала на 5 тыс. человек, продюсерскую и промоутерскую школу, бизнес-центр, студию звукозаписи и многое другое. Также в рамках многофункционального комплекса планировалось построить гостиницу.

Инвестиции в проект оценивались в 7 млрд рублей, партнером примадонны по проекту стал президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который приобрел часть акций ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» у совладельца рыбоперерабатывающей компании «Русское море» Максима Воробьева и Михаила Кенина. Самой Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте, по данным СМИ на тот момент принадлежало 34% акций.

Однако позже проект забуксовал. В частности, на этапе изысканий обнаружилось, что в земной коре под устьем реки проходит большой тектонический разлом. Потребовалось перепроектирование и проект сдвинули на 2015 год.

Одновременно проект вынесли на суд градостроительного сообщества. На Градсовете в 2012 году проект был раскритикован и разбит в пух и прах. Архитекторам представили здание в виде неограненного алмаза неправильной формы с витражами ячеистой структуры высотой до 70 метров. Много вопросов было не только к самой архитектуре, но и к транспортной доступности объекта – в частности, часть здания располагалась прямо на пути запланированной районной магистрали. Как подвозить оборудование на грузовиках без нормальной связи с основными транспортными артериями архитекторы не поняли. Позже был представлен иной проект, в виде буквы П (архитектора Подгорнова), но сути дела это не поменяло.

Уже в 2013 году городской суд подтвердил: создание театра не соответствовало генплану Петербурга. А в 2014 году Куйбышевский суд по иску депутата Алексея Ковалева признал, что городской КГА незаконно утвердил граддокументацию по проекту. Позже представители Смольного комментировали СМИ, что их смутила заниженная стоимость участка, по которой театр его приобрел. «Петербуржцы ставят под сомнение целесообразность расходования бюджетных средств на данный объект. Ведь на торгах за этот участок город мог бы получить сумму, сопоставимую со стоимостью двух детских садов», – цитирует чиновников «Деловой Петербург».

В октябре 2016 года Арбитражный суд постановил на 5 лет продлить инвестиционные условия. При этом комитет по инвестициям Смольного отказался продлить сроки создания Театра песни. Господин Финкельштейн тогда рассказывал, что намерен выйти на стройку в конце 2018 года.

При этом проект уже де-юре с примадонной никак не связан. Еще в 2016 году Пугачева уступила долю в проекте по строительству Театра песни в устье реки Смоленки своей дочери Кристине Орбакайте. Одновременно саму компанию переименовали из «Театра песни Аллы Пугачевой» в просто «Театр песни». Финкельштейн свою долю в проекте сохранил.