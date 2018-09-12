В Петербурге сроки летнего отключения горячей воды могут сократить до 3 дней

Андрей Чибис обещает сократить сроки отключения горячий воды по всей территории страны

Заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис заявил, что сроки летнего отключения горячей воды в стране через год могут быть сокращены до 3 дней, пишет «Коммерсант».

Чибис подчеркивает, что сократить отключение горячей воды до трех дней в ряде крупных городах уже удалось, впрочем, только в качестве эксперимента.

Теперь Минстрой требует еще год на усовершенствование этой системы. После этого воду в домах петербуржцев и остальных россиян будут отключать только на 3 дня в год на законодательном уровне.

Добавим, что на сегодняшний день в России горячую воду летом отключают на 14 дней. В этом время коммунальщики проводят ремонт и осмотр систем теплоснабжения. В некоторых городах сроки отключения меньше, к примеру, в Москве – 10 дней.