Васильевский остров подтопила река Смоленка

Жители Василеостровского района заметили реку, вышедшую из берегов

Непогода продолжает преподносить Петербургу «сюрпризы». Напомним, 12 сентября, в городе прошел сильный ливень, а ветер все еще продолжает бушевать.

Очевидцы через социальные сети заметили, что река Смоленка вышла из берегов и начала подтапливать набережную на Васильевском острове.

Пока вода затопила лишь небольшой участок дороги, но, если верить синоптикам, дожди будут идти и завтра, 13 февраля. Это может привести к более плачевному положению день в районе набережной.

Добавим, что ветер в эти часы не утихает, он уже повалил несколько деревьев. Люди не пострадали, повреждения только у припаркованных автомобилей.