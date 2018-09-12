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12 Сентябрь, 2018


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Васильевский остров подтопила река Смоленка

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в: Новости
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Жители Василеостровского района заметили реку, вышедшую из берегов

Фото: cjay.spb/Instagram

Непогода продолжает преподносить Петербургу «сюрпризы». Напомним, 12 сентября, в городе прошел сильный ливень, а ветер все еще продолжает бушевать.

Очевидцы через социальные сети заметили, что река Смоленка вышла из берегов и начала подтапливать набережную на Васильевском острове.

Пока вода затопила лишь небольшой участок дороги, но, если верить синоптикам, дожди будут идти и завтра, 13 февраля. Это может привести к более плачевному положению день в районе набережной.

Добавим, что ветер в эти часы не утихает, он уже повалил несколько деревьев. Люди не пострадали, повреждения только у припаркованных автомобилей.

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