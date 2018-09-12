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12 Сентябрь, 2018


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Стало известно, кто готов подготовить ТЭО для трамвая в Кудрово

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в: Новости
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На разработку ТЭО для трамвая в Кудрово претендуют две компании

Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской определилась с 2 претендентами на разработку технико-экономического обоснования для строительства трамвайной ветки от метро «Улица Дыбенко» до Кудрово с заездом в квартал «Новый Оккервиль».

Как сообщает «Фонтанка», среди участников оказались АО «Институт «Стройпроект» за и ООО «Пи-Эм-Эй». При начальной «цене вопроса» в 11,5 млн рублей первая организация готова разработать ТЭО за 10,9 млн рублей, вторая – за 11,4 млн рублей.

В «СПАРК» имеется информация, что основными акционерами АО «Институт «Стройпроект» являются Андрей Журбин и Александр Злотников. Основным владельцем ООО «Пи-Эм-Эй» выступает генеральный директор Андрей Филимонов.

Ранее стало известно, что запустить трамвай планируется к 2023 году. На территории Петербурга у ветки будет лишь 20-метровый участок.

 

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