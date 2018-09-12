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12 Сентябрь, 2018


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Петербуржцам решили простить штрафы за электричество

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в: Новости
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Неоплаченные пени за электроэнергию простят всем добросовестным петербуржцам

Фото: pixnio.com

«Петроэлектросбыт» простит жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области неоплаченные пени за электричество. Штрафы будут аннулироваться при соблюдении трех условий.

Пени простят, если у гражданина будет отсутствовать задолженность за потребленную энергию, если оплата счетов и передача показаний прибора учета была произведена вовремя и если у абонента есть учетная запись в личном кабинете с привязанным номером и контактными данными.

Как уточняет РИА ФАН, сейчас в Петербурге насчитывается около 58 тысяч должников. Последний раз пенни петербуржцам и жителям 47-го региона прощали в 2014 году.

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