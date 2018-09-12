«РосСтройИнвест» возведет жилье на Петровском острове за 6,5 млрд рублей

Структура «РосСтройИнвеста» получила разрешение на строительство ЖК Familia в Петроградском районе

ЗАО «БалтИнвестСтрой», структура ГК «РосСтройИнвест», получила разрешение от Госстройнадзора на возведение жилого комплекса бизнес-класса на 70 тысяч «квадратов» в Петроградском районе на Петровском острове на территории бывшей канатной фабрики. Рабочее название объекта – ЖК Familia.

Как сообщает ДП, по предварительным данным, объем инвестиций в проект составит 6,3-6,5 млрд рублей. Всего на наделе площадью 3,5 га возведут три 8-ми этажных дома на 233 квартиры. Также здесь появятся паркинг и детсад. На стройплощадку застройщик выйдет уже в октябре, а полностью ЖК сдадут в III квартале 2021 года.

По соседству «Группа ЛСР» строит ЖК Neva Haus, а Setl City возводит ЖК «Петровский. Квартал на воде».