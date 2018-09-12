жк днепропетровская 37 квартиры

12 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

«РосСтройИнвест» возведет жилье на Петровском острове за 6,5 млрд рублей

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Структура «РосСтройИнвеста» получила разрешение на строительство ЖК Familia в Петроградском районе

ЗАО «БалтИнвестСтрой», структура ГК «РосСтройИнвест», получила разрешение от Госстройнадзора на возведение жилого комплекса бизнес-класса на 70 тысяч «квадратов» в Петроградском районе на Петровском острове на территории бывшей канатной фабрики. Рабочее название объекта – ЖК Familia.

Как сообщает ДП, по предварительным данным, объем инвестиций в проект составит 6,3-6,5 млрд рублей. Всего на наделе площадью 3,5 га возведут три 8-ми этажных дома на 233 квартиры. Также здесь появятся паркинг и детсад. На стройплощадку застройщик выйдет уже в октябре, а полностью ЖК сдадут в III квартале 2021 года.

По соседству «Группа ЛСР» строит ЖК Neva Haus, а Setl City возводит ЖК «Петровский. Квартал на воде».

 

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X