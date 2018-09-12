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12 Сентябрь, 2018


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КГИОП хочет отдать реставрацию петербургских памятников в руки «добровольцев и волонтеров»

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в: Новости
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Их будут учить каменной кладке, реставрации отделки и мониторингу состояния памятников

КГИОП, петербургское отделение ВООПИиК и Союз реставраторов Санкт-Петербурга открывают «Школу волонтеров» — любой гражданин сможет получить навыки реставрационной работы и, отметим, «принять участие в работах по сохранению памятников истории и культуры».

Учить будут четырем навыкам: «Реставрация каменной кладки», «Реставрация деревянных конструкций», «Реставрация архитектурно-художественной отделки (малярные и лепные работы)», «Мониторинг объектов культурного наследия». Среди преподавателей — профессиональные реставраторы, сотрудники КГИОП, представители СПб ГО ВООПИиК и преподаватели Санкт-Петербургского реставрационного колледжа «Кировский». Отбор будет по конкурсу на основе сочинения — почему именно вы достойны работать на ОКН.

«Если вы хотите получить новые знания в области реставрации, овладеть начальными навыками практической работы по восстановлению памятников истории и культуры, расширить круг единомышленников, приглашаем на обучение в «Школу волонтеров». В процессе обучения предусмотрены как теоретические, так и практические занятия, также слушатели школы примут участие в мастер-классах и посетят объекты культурного наследия, находящиеся на реставрации», — зазывают поработать в КГИОП. Курс обучения рассчитан на 15 часов.

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