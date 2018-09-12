жк днепропетровская 37 евродвушка

12 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

«Адамант» может выставить на продажу ТК «Звенигородский»

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На ТК «Звенигородский» ищут покупателей

Девелоперский холдинг «Адамант» уже несколько месяцев ищет покупателей для ТК «Звенигородский», находящийся над входом в метро. Эксперты оценивают стоимость актива в 600 млн рублей.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на участников рынка. Вместе с тем в пресс-службе холдинга информацию пока не комментируют. Пока что официально комплекс на продажу не выставлен.

Площадь трехэтажного ТК, открытого в 2010 году, составляет почти 6 тысяч кв. метров.

Согласно данным «СПАР», владельцами помещений выступают ООО «Агат» и ООО «Ретро». Их собственниками являются бывшие сотрудники холдинга – Наталия Ворошило и Дмитрий Путенихин.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X