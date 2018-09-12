«Адамант» может выставить на продажу ТК «Звенигородский»

На ТК «Звенигородский» ищут покупателей

Девелоперский холдинг «Адамант» уже несколько месяцев ищет покупателей для ТК «Звенигородский», находящийся над входом в метро. Эксперты оценивают стоимость актива в 600 млн рублей.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на участников рынка. Вместе с тем в пресс-службе холдинга информацию пока не комментируют. Пока что официально комплекс на продажу не выставлен.

Площадь трехэтажного ТК, открытого в 2010 году, составляет почти 6 тысяч кв. метров.

Согласно данным «СПАР», владельцами помещений выступают ООО «Агат» и ООО «Ретро». Их собственниками являются бывшие сотрудники холдинга – Наталия Ворошило и Дмитрий Путенихин.