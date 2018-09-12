В Setl City пообещали выкупить помещение скандального магазина в Мурино под детсад

Жители Мурино победили «бойкотом» магазин на месте детсада

Компания Setl City пообещала выкупить помещение скандального магазина сети «Верный» на улице Шувалова, 9, где должен быть открыт детсад для ЖК GREENЛандия. Напомним, с объектом торговли местные жители боролись при помощи «бойкота». Граждане решили коллективно не делать никаких покупок в магазине.

Как напомнили в пресс-службе застройщика, детский сад после сдачи в эксплуатацию девелопером был оснащен всем необходимым – от детских кроваток до игрушек. Стоимость строительства и оснащения садика на 100 мест составила порядка 100 млн. руб.

«Образовательная деятельность не относится к компетенции компании Setl City. В связи с этим все возведенные образовательные учреждения компания передает муниципальным властям или частным инвесторам при условии использования ими помещений под функции детского сада. Таким образом, полностью оснащенные под детский сад помещения были проданы частному инвестору. В договоре купли-продажи было указано функциональное назначение: «особые отметки: дошкольное общеобразовательное учреждение на 100 мест», — пояснили в компании.

Компания Setl City, узнав о ситуации, решила прекратить нецелевое использование помещения. В этих целях компания будет вести переговоры с покупателем об обратном выкупе помещения, несмотря на то, что именно собственник самовольно изменил его функциональное назначение.

«Нельзя допустить, чтобы в данной ситуации пострадали дети. Компания возмущена данным фактом. Благодаря рекомендациям губернатора и понимая необходимость устранения данного нарушения, мы будем выкупать данное помещение для передачи муниципальным властям с тем, чтобы туда смогли пойти малыши», — считает генеральный директор компании Setl City Илья Еременко.

В настоящее время в ЖК GREENЛандия работают два муниципальных детсада на 240 малышей в совокупности.