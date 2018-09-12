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12 Сентябрь, 2018


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В Петербурге из-за съемок кино закроют Кронверкскую набережную

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в: Новости
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Ради большого кино водителям помешают на Тучковом переулке и Кронверкской набережной

Фото: pixabay.com

В пресс-службе КРТИ предупредили водителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения в центре города. В ближайшие дни на Васильевском и Петроградском островах будут снимать два художественных фильма – «Союз Спасения» и «Петроград».

На Петроградской стороне ожидаются следующие ограничения:

— с 20 часов 12 сентября до 21 часа 13 сентября, с 18 часов 14 сентября до 12 часов 15 сентября и с 13 до 14 часов 15 сентября ограничат движение по крайним правым полосам Кронверкской набережной между Западным и Восточным Артиллерийскими мостами в оба направления;

— с 18 часов 14 сентября до 12 часов 15 сентября и с 13 до 14 часов 15 сентября движение по Кронверкской набережной от Западного Артиллерийского моста до Восточного Артиллерийского моста будет приостанавливаться не более двух раз в час на 10 минут.

На Васильевском острове перекроют Тучков переулок на участке от Среднего проспекта до набережной Макарова. Также с 3 октября будут запрещены парковки на Синопской набережной от проспекта Бакунина до бокового проезда Синопской набережной.

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