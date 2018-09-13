СМИ: мост на Сахалин могут не построить

Аналитики пока не видят смысла в строительстве моста на Сахалин

Для моста на Сахалин недостаточно грузов и его могут не построить. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров угольных компаний.

По данным издания, ни один из угольщиков не поддержал идею строительства переправы. Грузов для перевозки по мосту, чтобы окупить его стоимость, попросту нет.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поручит еще раз проработать все экономические показатели проекта. По мнению главы государства, мост на Сахалин раскроет потенциал региональных портов, но сперва нужно просчитать объем перевозок.

Напомним, что стоимость моста оценивается в 540 миллиардов рублей.