жк днепропетровская 37 евротрешка

13 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

СМИ: мост на Сахалин могут не построить

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Аналитики пока не видят смысла в строительстве моста на Сахалин

Фото: википедия

Для моста на Сахалин недостаточно грузов и его могут не построить. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров угольных компаний.

По данным издания, ни один из угольщиков не поддержал идею строительства переправы. Грузов для перевозки по мосту, чтобы окупить его стоимость, попросту нет.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поручит еще раз проработать все экономические показатели проекта. По мнению главы государства, мост на Сахалин раскроет потенциал региональных портов, но сперва нужно просчитать объем перевозок.

Напомним, что стоимость моста оценивается в 540 миллиардов рублей.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X