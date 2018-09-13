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13 Сентябрь, 2018


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В Петербурге трамваи изменят свои маршруты на два месяца

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в: Новости
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Петербуржцев предупредили об изменении трех маршрутов трамваев

Фото: википедия

С 15 сентября по 26 ноября в Санкт-Петербурге будут проводиться путевые работы по проспекту Авиаконструкторов и улице Ильюшина. Из-за этого три трамвайных маршрута начнут курсировать по-другому, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Речь идет и трамваях под номерами 18, 47 и 55. Теперь они будут идти по следующим маршрутам:

Трамвай № 18 – от конечной станции «Станция метро «Старая Деревня», по Гаккелевской улице, улице Оптиков, Стародеревской улице и до конечной станции «Улица Ильюшина».

Трамвай № 55 – от конечной станции «Придорожная аллея» по действующей трассе до конечной станции «Байконурская улица».

Движение для трамваев №47 будет полностью закрыто.

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