Петербург вошел в десятку лучших регионов экологического рейтинга страны

Общественники подготовили новый рейтинг экологичности регионов России

Общественная организация «Зеленый патруль» составила свой уже традиционный ежегодный экологический рейтинг регионов России. Об этом сообщает телеканал RT.

В перечне специалистов Санкт-Петербург оказался на 8-й позиции. Северная столица обогнала Москву, которая расположилась на 12-й строчке.

Хуже всего дела с экологией обстоят на Урале. В «подвале» перечня Свердловская и Челябинская области. Также плохо в сфере экологии в Иркутской, Брянской и Московской областях.

Лидерами рейтинга общественников стали Тамбовская области, республика Алтай и Алтайский край.