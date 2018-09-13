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13 Сентябрь, 2018


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Петербург вошел в десятку лучших регионов экологического рейтинга страны

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в: Новости
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Общественники подготовили новый рейтинг экологичности регионов России

Фото: pixabay.com

Общественная организация «Зеленый патруль» составила свой уже традиционный ежегодный экологический рейтинг регионов России. Об этом сообщает телеканал RT.

В перечне специалистов Санкт-Петербург оказался на 8-й позиции. Северная столица обогнала Москву, которая расположилась на 12-й строчке.

Хуже всего дела с экологией обстоят на Урале. В «подвале» перечня Свердловская и Челябинская области. Также плохо в сфере экологии в Иркутской, Брянской и Московской областях.

Лидерами рейтинга общественников стали Тамбовская области, республика Алтай и Алтайский край.

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