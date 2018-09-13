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13 Сентябрь, 2018


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Васильевский остров второй день подряд топит Смоленка

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в: Новости
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Обильный осадки заставили реку Смоленку выйти из берегов второй раз за два дня

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

В Санкт-Петербург 13 сентября идут сильные дожди и дует штормовой ветер, о котором горожан предупреждали синоптики и сотрудники МЧС.

В социальных сетях с самого утра начали появляться фотографии последствий непогоды. Где-то ветер валит деревья и строительные конструкции, а где-то вода выходит из берегов. Это, к примеру, произошло на Васильевском острове.

Как пишут петербуржцы в социальных сетях «Смоленка злится». В посте также опубликованы снимки разлива реки. Напомним, что река Смоленка выходит из берегов второй раз за два дня. Накануне очевидцы также публиковали фотографии с места событий, но разлив воды был не таким сильным.

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