Васильевский остров второй день подряд топит Смоленка

Обильный осадки заставили реку Смоленку выйти из берегов второй раз за два дня

В Санкт-Петербург 13 сентября идут сильные дожди и дует штормовой ветер, о котором горожан предупреждали синоптики и сотрудники МЧС.

В социальных сетях с самого утра начали появляться фотографии последствий непогоды. Где-то ветер валит деревья и строительные конструкции, а где-то вода выходит из берегов. Это, к примеру, произошло на Васильевском острове.

Как пишут петербуржцы в социальных сетях «Смоленка злится». В посте также опубликованы снимки разлива реки. Напомним, что река Смоленка выходит из берегов второй раз за два дня. Накануне очевидцы также публиковали фотографии с места событий, но разлив воды был не таким сильным.