Смольный дал добро «Группе ЛСР» на застройку жильем 2- х промзон

«Группа ЛСР» сможет построить жилой комплекс около метро «Рыбацкое»

Комиссия по поправкам в Генплан Смольного утвердила предложение «Группы ЛСР» о переводе двух пятен бывших промышленных зон под многоэтажную застройку. Это наделы на Тепловозной улице, 32 и Октябрьской набережной, 102. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

На Тепловозной улице в настоящее время находится OOО «ЛСР. Железобетон». Здесь, поблизости от метро «Рыбацкое», может появиться до 200 тысяч кв. метров жилья.

На Октябрьской набережной располагается бывшая птицефабрика «Балтийская», склады и некрупные производства.