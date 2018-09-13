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13 Сентябрь, 2018


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СМИ: гостиницу «Карелия» перепрофилируют под китайских туристов

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в: Новости
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У гостиницы «Карелия» появился новый собственник

Компания «Базальт» приобрела у «Охта Групп» гостинцу «Карелия» и намерена перепрофилировать ее под китайских туристов. Сумма сделки оценивается участниками рынка в 400 млн рублей.

Об этом сообщает ДП со ссылкой на собственные источники. Сама гостиница площадью 19,4 тысячи «квадратов» находится на улице Маршала Тухачевского, 27/2. В 2006-2014 годах бывший собственник «Охта Групп» провел комплексную реконструкцию объекта. А в 2015 году гостиницу уже намеревались продать на площадке Российского аукционного дома. Но на объект покупателей тогда не нашлось. Затем председатель правления «Охта Групп»  Владимир Свиньин планировал переделать гостиницу в апарт–отель под брендом Upgrade и селить там иногородних сотрудников IT–компаний.

Источники издания в «Охта Групп» факт сделки подтвердили.

 

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